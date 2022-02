Airbnb oferece alojamento para “até cem mil” refugiados ucranianos

Da Airbnb e da filial sem fins lucrativos da empresa, Airbnb.org, terão saído esta manhã “cartas para os líderes de toda a Europa”, a oferecer “apoio no acolhimento de refugiados” ucranianos que, desde a invasão russa, têm procurando refúgio em países da União Europeia, sobretudo para a Polónia, Roménia, Alemanha e Hungria, países na fronteira com a Ucrânia.

De acordo com o comunicado publicado esta segunda-feira, os dois braços do gigante do arrendamento de curta duração comprometem-se a “oferecer alojamento gratuito temporário para até 100 mil refugiados em fuga da Ucrânia” e querem fazê-lo “em estreita colaboração com os governos para melhor apoiar as necessidades específicas de cada país”.

As estadias, acrescenta a nota, serão financiadas pela empresa, pelo Fundo para Refugiados da ONG e pela “generosidade dos anfitriões” inscritos na plataforma, que poderão contribuir “com a oferta de estadias gratuitas ou com desconto”, adiando-se mais detalhes para os próximos dias.

Uma vez que a Airbnb.org trabalha directamente com organizações sem fins lucrativos no terreno, são estas as “responsáveis pela reserva e coordenação das estadias”. “Os refugiados e requerentes de asilo em fuga da Ucrânia que necessitem de apoio imediato podem entrar em contacto com os recursos disponíveis da Agência das Nações Unidas para os Refugiados”, informa-se no documento.

“A Airbnb está também dedicada à segurança dos anfitriões e hóspedes na Ucrânia e estamos a trabalhar activamente para apoiar a nossa comunidade local”, acrescentam.

Desde o início do conflito, pelo menos 300 mil refugiados ucranianos terão entrado na União Europeia para fugir à guerra e, segundo altos funcionários da UE e de França, o bloco precisa de se preparar para receber muitos mais, noticia a agência Reuters.

A iniciativa agora anunciada surge no âmbito do “trabalho em curso” da Airbnb.org, “uma organização independente sem fins lucrativos dedicada a facilitar estadias temporárias a pessoas em momentos de crise”, frisa o comunicado. Na semana passada, a organização tinha anunciado o alojamento de 21.300 refugiados afegãos em seis meses, comprometendo-se a financiar estadias de curta duração para mais 20 mil refugiados em todo o mundo. O Fundo para Refugiados foi criado em 2021 e conta com mais de 4000 doadores.