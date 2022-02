BCP vê lucro cair 24% em 2021, penalizado pela Polónia e rescisões

Os custos com a carteira de créditos em francos suíços concedidos na Polónia e com o processo de reestruturação pesaram sobre as contas do BCP, que alcançou lucros de 138 milhões em 2021.

O BCP fechou o exercício de 2021 com um resultado líquido de 138,1 milhões de euros, valor que representa uma quebra de cerca de 24% face aos lucros de 183 milhões que tinham sido registados no ano anterior. A penalizar as contas do banco estiveram encargos superiores a 530 milhões de euros associados à carteira de créditos em francos suíços concedidos na Polónia, bem como custos de mais de 90 milhões relacionados com o processo de reestruturação.

Os resultados foram divulgados esta segunda-feira, em comunicado enviado pelo banco à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

“O resultado líquido do grupo foi fortemente penalizado pelo aumento dos custos associados à carteira de créditos hipotecários em moeda estrangeira reconhecidos pelo Bank Millennium na Polónia, cujo impacto, em termos consolidados, se cifrou em 266,9 milhões de euros em 2021, mais do que triplicando os 75,6 milhões de euros apurados no ano anterior”, indica o BCP.

Ao todo, os custos do BCP associados à carteira de créditos hipotecários em moeda estrangeira ascenderam a 532,6 milhões de euros em 2021, um montante explicado, sobretudo, pela constituição de “provisões adicionais para fazer face ao risco legal implícito nesta carteira”. A isso, somam-se os “custos com os acordos entretanto celebrados pela subsidiária polaca com os seus clientes, que visam a conversão dos créditos para moeda local ou o seu reembolso (total ou parcial) antecipado”.

Excluindo o impacto deste processo, detalha o banco, “o resultado líquido do grupo teria apresentado um crescimento de 56,6%, de 258,6 milhões de euros em 2020 para 404,9 milhões de euros em 2021”.

A penalizar as contas do BCP esteve, ainda, a constituição de uma provisão extraordinária, no valor de 84,2 milhões de euros, destinada a fazer face aos custos com aquilo que o banco designa de “plano de ajustamento do quadro de pessoal”. No ano passado, recorde-se, o BCP implementou um plano de reestruturação que levou à saída de perto de 800 trabalhadores, entre rescisões por mútuo acordo e reformas. Em curso está, ainda, um despedimento colectivo que abrange 23 trabalhadores que não aceitaram as propostas do banco.