Advogados e notários com ajudas gratuitas a ucranianos

O Conselho Regional de Lisboa da Ordem dos Advogados disponibilizou consultas gratuitas aos cidadãos ucranianos, referiu em comunicado. As consultas jurídicas podem ser feitas por telefone ou email e podem ter como motivo a ajuda ao repatriamento, ao reagrupamento de família dos membros e agregados familiares afectados pela guerra ou apoio na elaboração e envio de autorizações de saída de menores do território, acrescentam.

Na mensagem enviada à imprensa esta secção fornece ainda um endereço para os advogados que queiram juntar-se, respeito.advocacia@crlisboa.org, para o qual poderão enviar os dados profissionais e contactos. “Na defesa intransigente dos direitos humanos e porque suas são as armas da sabedoria e do conhecimento os advogados dirão sempre: presentes!”, afirma o comunicado.

Também a Ordem dos Notários disponibilizou um serviço gratuito para cidadãos ucranianos com filhos menores que precisem de enviar autorizações de viagem para a Ucrânia, através do telefone 210547459 ou do email ucrania@notarios.pt.