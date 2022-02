Termas Romanas de São Pedro do Sul: uma visita guiada a dois mil anos de História

Há uma longa história, já com dois mil anos, inscrita no antigo edifício das Termas de São Pedro do Sul, e que a partir de agora pode ser visitada em condições melhoradas nesta estância termal do distrito de Viseu. Após mais de uma década de investigações arqueológicas e dois anos de obras de restauro e reabilitação com projecto do arquitecto João Mendes Ribeiro e do arquitecto paisagista João Gomes da Silva – e mesmo se faltam ainda alguns acabamentos... –, as Termas Romanas estão de novo abertas, embora apenas para visitas turísticas. E surgiu também um livro que dá conta de todo esse processo.