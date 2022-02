Portugal repete eleição na emigração mas há países cujos emigrantes não votam para o Parlamento

Se há países que não concedem o direito de voto aos seus cidadãos emigrados, outros países há que, permitindo o voto da emigração, não o fazem para todas as eleições.

Dentro de duas semanas, os 926. 376 portugueses eleitores no círculo da Europa vão ser chamados a votar novamente para eleger os dois deputados que faltam para completar o plenário da nova Assembleia da República (AR). Os 400 eleitores que escolheram, em Dezembro, votar presencialmente nos consulados, podem ir às urnas no sábado (dia 12 de Março) ou no domingo (13), ao passo que os restantes têm que colocar o seu voto postal nos correios até dia 12. Só serão considerados os votos que chegarem à Administração Eleitoral em Portugal até dia 23 de Março.