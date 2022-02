Várias actrizes acusam Jerry Lewis, uma lenda da comédia, de assédio sexual

Várias actrizes acusam o actor Jerry Lewis de assédio sexual, violência sexual e crueldade numa reportagem da revista Vanity Fair feita em colaboração com os realizadores dos documentários Allen vs. Farrow e The Hunting Ground. Os casos remontam ao período compreendido entre 1960 e 1968, período no qual aquela lenda da comédia norte-americana estreou 20 filmes e que constituiu uma das mais visíveis fases da sua longa e prolífica carreira.