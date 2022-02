A invasão da Ucrânia abala ordem internacional

A invasão da Ucrânia terá uma influência nas relações de forças à escala mundial e não apenas na Europa. Moscovo forçou a coesão do bloco ocidental, que defende a actual ordem internacional. Por outro lado, tornou-se patente que duas grandes potências, a China e a Rússia, pretendem transformar essa ordem. Mais do que as reacções imediatas, teremos de aguardar os ainda incógnitos efeitos da invasão a médio e longo prazo.