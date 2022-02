Afonso Reis Cabral é o novo presidente da Fundação Eça de Queiroz

O escritor Afonso Reis Cabral, autor dos romances O Meu Irmão (2014) e Pão de Açúcar (2019), respectivamente vencedores dos prémios Leya e José Saramago, foi designado esta sexta-feira presidente da Fundação Eça de Queiroz, com sede na Casa de Tormes, em Baião, que serviu de cenário ao romance A Cidade e as Serras.

A nomeação de Afonso Reis Cabral, ligado à Fundação como administrador desde 2020, “assegura a continuidade de um projecto cultural de grande relevância, sendo esta instituição o garante de um espólio literário e museológico ímpar que perpetua a memória material e imaterial de Eça de Queiroz”, diz o comunicado divulgado esta sexta-feira pela instituição.

O escritor, que é trineto de Eça de Queiroz por via paterna, foi nomeado pelo conselho de administração – composto por Ivone Abreu, José António Barros, José Luís Carneiro, Paula Carvalhal e Paulo Pereira –, que atribui a Afonso Reis Cabral “as condições de competência e experiência necessárias ao cargo” e que se felicita por esta escolha “assegurar a manutenção de um membro da família à frente dos destinos da Fundação”, que vinha sendo presidida por Afonso Eça de Queiroz Cabral.

Tal como os restantes administradores, o escritor exercerá pro bono as suas novas funções, que começará a desempenhar já em Março.

Nascido em Lisboa, em 1990, Afonso Reis Cabral cresceu e estudou no Porto, tendo-se estreado aos 15 anos com o livro de poemas Condensação. Licenciou-se depois em Estudos Portugueses e Lusófonos pela Universidade Nova de Lisboa, trabalhou em várias editoras, e em 2014 tornou-se conhecido ao vencer o Prémio LeYa com o romance O Meu Irmão. No final de 2018 publicou o seu segundo romance, Pão de Açúcar, que ganhou o Prémio Literário José Saramago.

Entre Abril e Maio de 2019, percorreu Portugal a pé ao longo dos 738,5 quilómetros da Estrada Nacional 2, experiência de que resultou o livro Leva-me Contigo – Portugal a pé pela Estrada Nacional 2. Em 2020 foi “director por um dia” do PÚBLICO, e é actualmente colunista do Jornal de Notícias, onde assina a rubrica Ansiedade Crónica.