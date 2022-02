Covid-19 fez pelo menos 5,2 milhões de órfãos em todo o mundo

A covid-19 fez pelo menos 5,2 milhões de órfãos – perda do pai ou da mãe, ou de um cuidador, que pode ser uma avó, por exemplo – entre 1 de Março de 2020ne 31 de Outubro de 2021, diz um novo estudo publicado na revista The Lancet Child & Adolescent Health. E é sobretudo entre os adolescentes que mais ficaram órfãos: o grupo dos dez aos 17 anos representa 63,6% do total destas crianças.