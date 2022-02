Nova versão das tabelas de IRS para os salários já está disponível

Despacho do Governo foi publicado em Diário da República desta quinta-feira. Alteração às tabelas aplica-se a partir de Março. Ajuste pretende evitar que os trabalhadores com aumentos salariais fiquem com um vencimento líquido inferior ao de 2021, como estava a acontecer nalguns casos.

O despacho do Governo com as novas tabelas do IRS a aplicar aos salários a partir de Março foram publicadas no Diário da República desta quinta-feira e, de acordo com o executivo, trazem uma descida da retenção na fonte para a generalidade dos trabalhadores por conta de outrem.