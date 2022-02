Pacientes pedem aos médicos: “Por favor, não me pese, a menos que seja (realmente) necessário”

Quando Dani Donovan entrou na sala de espera do seu médico em Omaha, nos Estados Unidos, ficou surpreendida e satisfeita por ver uma pilha de cartões com letras a negrito que afirmavam: “Por favor, não me pese, a menos que seja (realmente) medicamente necessário.” Por baixo, em letras vermelhas mais pequenas: “Se realmente precisa de saber o meu peso, por favor indique-me a razão, para que eu possa dar-lhe o meu consentimento informado.”