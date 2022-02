O barato torna-se muitas vezes demasiado caro

Nas comunidades humanas ocorrem fenómenos — naturais ou sociais — geradores de dificuldades e de sofrimento ou morte que são inesperados e desconhecidos. Face a estes processos, restaria recolher informação e atenuar, tanto quanto possível, as sequelas decorrentes dos mesmos. Menos compreensível é, no entanto, que sociedades estruturadas com base num conhecimento sofisticado e extensivo da realidade passada e presente permitam conscientemente a eclosão de crises muito graves cuja prevenção conseguiriam e teriam substanciais vantagens em assegurar. As implicações do modo como a Federação Russa se tem relacionado com a Ucrânia desde 2014 são um exemplo dramático deste segundo conjunto de situações.