Depois do Carnaval vão andar Mil Diabos à Solta em Vinhais

Um ritual que volta a repetir-se este ano, depois do intervalo provocado pela pandemia em 2021. A 5 de Março as ruas enchem-se de bons diabos, bem contados até podem ser “mais de mil”.

As ruas da vila de Vinhais, no distrito de Bragança, voltam a ser invadidas, este ano, por “Mil Diabos à Solta”, um ritual que encerra as Festas de Inverno do Nordeste Transmontano, a 5 de Março, divulgaram os promotores.

Depois de em 2021 a pandemia de covid-19 ter impedido os festejos, este ano Vinhais volta a recriar o chamado Dia dos Diabos, uma tradição unia ancestral do dia a seguir ao Carnaval e que marca a entrada no período da Quaresma e o fim das festas dos mascarados que começam pelo Natal.

Da tradição, Vinhais faz, desde 2014 um evento de maiores dimensões com uma procissão que pinta de vermelho as ruas da vila e que, apesar de se chamar “Mil Diabos à Solta”, este ano “estima-se que sejam bem mais de mil as pessoas a vestirem o fato de diabo”, informou a organização.

O evento começa na Quarta-feira de Cinzas, a seguir ao Carnaval, e prolonga-se até ao sábado seguinte, o dia principal, que começa com a Caminhada dos Diabos e segue com animação dos gaiteiros, a chamarem para a procissão, segundo a Câmara de Vinhais, a promotora do evento.

Depois de uma missão de imposição de cinzas, os “Mil Diabos à Solta” percorrem as ruas de Vinhais, acompanhados de uma Morte Gigante até à Pedra, local onde as raparigas são julgadas e purificadas.

Durante a procissão, os diabos capturam e enjaulam, num carro de bois, as raparigas mais atrevidas que, a partir de varandas e janelas, os desafiam, num percurso com recriações teatrais explicativas do significado dos Diabos e da Morte de Vinhais.

O cortejo é acompanhado de outras personagens malditas e termina com a queima do manto que cobre a Morte Gigante, permitindo à assistência ver o que esconde um véu negro colocado no lugar do rosto.

Foto Mil Diabos à Solta CM Vinhais

Diz a tradição que “quem pró rosto da morte olhar, por mais um ano a irá afastar”, num ritual que assinala o fim da escuridão dando as boas-vindas à estação clara da Primavera.

Além da procissão dos diabos, a festa continua, no sábado, no pavilhão multiúsos, onde haverá tasquinhas com “comes e bebes” e animação musical.

Os “Mil Diabos à Solta” costumam chamar visitantes a Vinhais e este ano acontece poucas semanas depois de o município ter decidido cancelar a tradicional Feira do Fumeiro, um dos mais importantes produtos da economia local, mantendo apenas as vendas numa plataforma digital.

“Agora que as restrições impostas para controlo da pandemia estão mais leves, já é permitido organizar eventos de forma mais tranquila o que nos possibilita um maior contacto com o público”, justifica.

Perante este cenário, a autarquia decidiu adicionar à festa dos diabos um mercadinho, que se prolonga pelo fim-de-semana de 5 e 6 de Março e que será uma mostra gastronómica de fumeiro e produtos regionais.

O município acredita que irá “reforçar ainda mais o sucesso que têm sido as vendas online”, que estão a decorrer durante o mês de Fevereiro”.