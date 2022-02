Carnaval em movimento: Sesimbra com palco móvel para sambar pelas ruas

As escolas de samba de Sesimbra vão assinalar este ano o Carnaval de forma simbólica com espectáculos num palco móvel que vai percorrer as ruas daquela vila piscatória, e haverá também um concurso infantil de fantasias, anunciou o município. Por todo o país, as grandes celebrações de rua foram sendo canceladas, com raras excepções como Figueira da Foz, mas os municípios têm conseguido encontrar programações alternativas.

Em Sesimbra, as comemorações deste ano “recuperam alguns dos melhores fatos utilizados no Carnaval de 2020” (em 2021 não houve Carnaval em Sesimbra devido à pandemia) e “constituem uma homenagem aos protagonistas de um dos mais populares desfiles de Carnaval do país.

“A exemplo do que aconteceu em 2021, este ano a pandemia também impediu a preparação dos tradicionais desfiles de Carnaval, que implicam vários meses de trabalho de centenas de voluntários, e levou as escolas de samba, grupos de axé e Câmara Municipal a optarem, em conjunto, pelo seu cancelamento”, noticia a Lusa citando a autarquia.

Assim, o programa inclui – a par do palco móvel que irá percorrer várias ruas das freguesias de Santiago e do Castelo a partir das 14h de segunda-feira – espectáculos a partir das 14h dos dias 27 de Fevereiro e 10 de Março, no Parque Augusto Pólvora, na Maçã, e a partir das 15h de sábado, no Parque da Vila, na Quinta do Conde.

O já tradicional concurso infantil de fantasias, que habitualmente se realizava na Fortaleza de Sesimbra, terá lugar no Parque Augusto Pólvora, a partir das 11h de sábado, dia 26.

A organização do Carnaval de Sesimbra está a cargo das Escolas de Samba e Grupos de Axé (Tripa Cagueira Associação, Tripa Mijona, Unidos da Vila Zimbra, Saltaricos do Castelo, Trepa no Coqueiro, Batuque do Conde, Bota, Corvo de Prata e Associação Recreativa Bigodes de Rato), com apoio da Câmara Municipal e juntas de freguesia.

Nas últimas décadas, este Carnaval afirmou-se como o maior do distrito de Setúbal e um dos mais populares a nível nacional. O programa está disponível aqui.