Figueira da Foz vai celebrar Carnaval: festejos com corsos e três escolas de samba

Ao contrário de muitos outros concelhos pelo país com grandes tradições carnavalescas – de Loulé a Sines, Torres Vedras, Mealhada, Estarreja, Ovar ou Madeira –​, a Figueira da Foz vai mesmo celebrar o Carnaval. A autarquia confirmou a realização dos corsos carnavalescos no domingo, 27 de Fevereiro, e no dia de Entrudo, 1 de Março.

Enquanto ao longo de Janeiro a preparação dos festejos noutros grandes Carnavais foi sendo cancelada, a autarquia da Figueira da Foz manteve os ensaios das três escolas de samba da cidade.

“A evolução dos números da pandemia e também o movimento generalizado no continente europeu, incluindo naturalmente Portugal, de levantamento das restrições, vêm dar razão à prudência com que a câmara municipal tratou também esta matéria”, lê-se em nota da autarquia.

“Naturalmente, as mesmas cautelas que vigoram para os outros espectáculos, serão observadas por quem quiser entrar no recinto do desfile do Carnaval”, sublinha-se, referindo-se que "continuaram a realizar-se, mesmo no pico das passadas semanas, os mais variados espectáculos públicos”. A autarquia realça ainda que, “obviamente”, com a “necessidade de se mostrar o certificado digital da dose de reforço ou teste antigénio negativo"

Em Janeiro, o executivo liderado por Pedro Santana Lopes, tinha confirmado que os preparativos se mantinham e que a realização ou não dos festejos dependeria da “evolução da pandemia”, sendo mantidas reuniões de avaliação entre os organizadores, a PSP e as autoridades de saúde do concelho. O orçamento dos festejos ronda os 120 mil euros.