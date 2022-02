Novas regras no primeiro Correntes d’Escritas presencial depois da pandemia

Lugares marcados e bilhetes obrigatórios apesar de gratuitos, a 23.ª edição do festival literário da Póvoa de Varzim tem novas regras por causa das restrições estabelecidas pela DGS e irá ter as suas mesas transmitidas em directo através de streaming . Dois dos convidados irão participar através de vídeoconferência.

Naquele que é o primeiro Correntes d’Escritas presencial, depois de no ano passado se ter realizado online por causada pandemia de covid-19, já se pode visitar no Centro Coordenador de Transportes, na Póvoa de Varzim, o projecto artístico As Penélopes, que põe em diálogo a tradicional camisola poveira e suas artesãs com a escrita de autoras, escritoras e poetas contemporâneas.