Movimento Espanha Esvaziada começa a ganhar tracção política: “Vão ter de nos ouvir”

Os que dizem que “é um nacionalismo provinciano” são os mesmos que assumem que “é necessário”. As eleições regionais em Castela e Leão do último domingo ditaram a vitória em Soria de um dos movimentos localistas do partido Espanha Esvaziada. O Soria ¡Ya! luta há duas décadas contra o abandono de que sofre esta província e começa agora a ganhar tracção política. O grito dos que escolheram viver onde nasceram fez-se ouvir, mas o seu eco ainda está longe de ser decisivo.