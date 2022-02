Saída de soldados franceses do Mali celebrada em semana de muita violência

Com a retirada da força francesa do país e a base para a luta europeia contra o terrorismo na região do Sahel transferida para o Níger, aumenta a hostilidade entre grupos jihadistas: esta semana pelo menos 40 civis foram mortos por colaboracionistas.

A rivalidade entre grupos jihadistas no Norte do Mali provocou a morte esta semana de cerca de 40 civis, de acordo com informações avançadas por um membro das autoridades locais. A violência parece estar a recrudescer, acompanhando a retirada das forças francesas do país (e de outras nações europeias), que vão deixar o Mali por divergências entre a Junta militar, no poder desde Maio de 2021, e o Governo de Emmanuel Macron.