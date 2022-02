EUA é o maior alvo mundial de ransomware. Portugal ocupa o 31.º lugar

Os Estados Unidos, o Reino Unido e o Canadá são os países mais afectados por ransomware, um ataque informático em que um programa malicioso barra o acesso aos ficheiros de um computador e exige um resgate para o desbloqueio. Este crime, que lidera a lista global de ciberameaças, é muitas vezes combinado com roubo de informação para chantagear as vítimas. Portugal ocupa o 31.º lugar na lista de países mais atingidos, segundo o mais recente relatório da empresa de cibersegurança S21Sec (que pertence ao grupo Sonae, dono do PÚBLICO) referente aos ciberataques dos últimos seis meses de 2021.