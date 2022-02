Governo quer fechar acordo de rendimentos e competitividade até Julho

A cerca de uma semana da tomada de posse do Governo, a prioridade do executivo de António Costa está traçada: negociar até Julho, e em concertação social, o acordo de médio prazo para a melhoria dos rendimentos dos trabalhadores e da competitividade das empresas. A proposta recua a 2019, mas a crise pandémica colocou-a na gaveta. Esta segunda-feira, e depois da valorização salarial ter sido uma das promessas mais repetidas pelo secretário-geral do PS durante a campanha, António Costa – já primeiro-ministro reeleito – enunciou nas reuniões com os parceiros de concertação social à porta fechada, segundo confirmou o PÚBLICO, a meta de Julho.