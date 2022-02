O cancro pediátrico “existe”?

Que país é este onde, durante dois anos, todos os dias fomos informados, à unidade, sobre os doentes com covid-19, mas não conseguimos produzir números com o mínimo de rigor sobre uma doença que mata 20% dos doentes em idade pediátrica?

Espero que, quer os doentes de cancro em idade pediátrica, quer os seus pais e familiares se não sintam ofendidos com o título desta minha reflexão. Para todos eles o cancro é uma realidade demasiado dura para que possa ser questionada.

Sei disso.

E, é por isso que pretendo, neste dia 15 de Fevereiro, que é o Dia Internacional da Criança com Cancro, questionar todos os que possam ter alguma responsabilidade que contribua para a incerteza que se vive nesta área. Questionar o nosso contributo para a situação, totalmente inaceitável, de não ser conhecida a realidade desta doença.

Normalmente, a informação sobre esta matéria diz que existem XXX casos por ano diagnosticados em Portugal. Digo XXX propositadamente porque, numa doença rara, para a qual apenas existem três centros de referência para tratamento e cujos casos rondarão os 400 (?) por ano, é insólito que os números se não conheçam com o detalhe científico que a doença exige.

Que país é este onde, durante dois anos, todos os dias fomos informados, à unidade, sobre o total de doentes diagnosticados com covid-19, os quais em muitos dias ultrapassam as dezenas de milhar, mas depois não conseguimos produzir números com o mínimo de rigor exigível sobre uma doença que mata 20% dos doentes diagnosticados em idade pediátrica? Vinte por cento será uma estimativa por alto? Será rigorosa? Será por equivalência com outros países com os quais nos comparamos e que possuem registos detalhados da situação? Alguém sabe?

E qual a taxa de incidência na população? Será equivalente à de outros países do mundo ocidental? Será menor? Essa dúvida persiste quando não tenho a certeza (alguém tem?) de o número de diagnosticados conter sempre o dos casos dos PALOP que se encontram em tratamento em Portugal.

E a taxa de incidência está a aumentar ou a aumentar e decrescer, tendo em conta a evolução da doença e a redução de crianças? E como se dimensionam os serviços para números incertos, numa doença que requer tanto tempo de hospital, seja ele em internamento ou hospital de dia?

Dimensiona-se para que realidade? Dizem-me que faltam médicos e enfermeiros nesta área. Seguramente que cada hospital o saberá, mas e o país? Sabe?

Que políticas públicas se desenham para uma doença com tão forte impacto na vida dos sobreviventes, se não se sabe de quantos estamos a falar? Como estimamos os apoios de que carecem? Como estimamos as sequelas por tipo de cancro?

Que políticas públicas se desenham para uma doença com tão forte impacto na vida dos sobreviventes, se não se sabe de quantos estamos a falar?

E a “vergonha alheia”? Será que não sentem cada vez que são apresentados números de Portugal?

Eu sinto.

Sinto sempre que pertenço a um país que não sabe bem às quantas anda, cada vez que vejo serem apresentados números com pelo menos quatro a cinco anos de atraso. Um país que tem, porém, uma tão boa medicina. Uma circunstância que não faz jus aos profissionais de excelência que nos orgulhamos de ter.

E como participamos na investigação? Como sabemos onde é prioritário investigar? Como participamos em investigação internacional, sem números e sem dados? Mentimos, dizendo que os temos, ou “atamancamos” fazendo contas de somar com papel e lápis? Será que os nossos investigadores não sentem a sua credibilidade posta em causa por algo tão comezinho como não termos a capacidade de ter dados reais e comparáveis sobre uma doença que, apesar da sua gravidade e peso social, não consegue recolher com rigor cerca de quatro centenas e meia de casos por ano?

E a lei? Porque se não cumpre uma lei que impõe um registo oncológico pediátrico e que está em vigor desde 2018? Seguramente, legislou-se sobre a matéria porque ela é importante e determinante para a qualidade de vida de cada doente, tendo havido o cuidado de destacar as particularidades do Registo Oncológico Pediátrico. Porque não há consequências para a omissão de cumprimento da lei?

Porque se não cumpre uma lei que impõe um registo oncológico pediátrico e que está em vigor desde 2018?

Custa-me falar sobre este assunto. Custa-me pela repetição, ano após ano, de algo que deveria ser possível resolver em pouco tempo e de forma assertiva. Há anos que a Acreditar fala sobre a necessidade de termos um Registo Oncológico Pediátrico actualizado, sem conseguir que os diversos intervenientes neste processo se unam para o resolver de forma definitiva e empenhada.

No entanto, a comunidade do cancro pediátrico é muito, muito competente.

A sociedade é muito sensível à imagem de uma criança com cancro.

Não é incompreensível sermos tão sensíveis ao caso da Maria, do Tiago e do António e depois não sabermos com quantas Marias, quantos Tiagos e quantos Antónios deveremos estar preocupados? E que particularidades possuem as Marias, os Tiagos e os Antónios que nos devem levar a desenhar cuidados para as suas vidas, desejavelmente longas, desejavelmente com toda a qualidade a que têm direito?

Tantos pontos de interrogação para um dia que deveria ser o dia de esperança e de alento para pais e doentes.

As crianças doentes e os seus pais já têm interrogações que cheguem. As crianças e as famílias não precisam de se preocuparem com algo que temos o dever de fazer por elas, para elas.

Acabemos com os?.