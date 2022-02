Não há “segurança duradoura” na Europa sem a Rússia, diz chanceler alemão

Scholz disse que recuo militar russo é um “bom sinal” e quer manter as negociações em curso. Putin também afasta cenário de um conflito, mas insiste num veto à adesão da Ucrânia na NATO.

O encontro entre o Presidente russo, Vladimir Putin, e o chanceler alemão, Olaf Scholz, ficou marcado pelo anúncio do recuo das primeiras forças militares russas da fronteira ucraniana. Putin disse estar preparado para continuar as negociações com os aliados da NATO sobre a segurança europeia.