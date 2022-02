Crescimento do emprego na zona euro abranda no final de 2021

O emprego na União Europeia (UE) e na zona euro continuou a crescer na recta final de 2021, embora a um ritmo menos intenso do que no trimestre anterior. As estimativas divulgadas nesta terça-feira pelo Eurostat dão conta de um aumento do emprego de 0,5% face ao trimestre anterior, enquanto na comparação com 2020 o crescimento verificado foi de 2,1%.

No quarto trimestre de 2021, o número de pessoas empregadas aumentou 0,5% tanto na zona euro como na UE, o que representa um abrandamento face ao crescimento de 1% (zona euro) e 0,9% (UE) registado no terceiro trimestre de 2021.

Na comparação com o trimestre homólogo, a taxa de emprego manteve o ritmo de crescimento de 2,1% tanto nos países do euro como na UE, sem registar alterações face ao que tinha acontecido no terceiro trimestre.

A estimativa preliminar do gabinete de estatísticas europeu, tendo por base os dados disponíveis, aponta ainda para um aumento do emprego de 1,1% na zona euro e de 1,2% na UE no conjunto do ano de 2021.

No caso português, e apesar de se ter registado uma subida da taxa de desemprego de 6,1% para 6,3% entre o terceiro e o quarto trimestre de 2021, os dados divulgados recentemente pelo Instituto Nacional de Estatística já apontavam para uma melhora significativa do mercado de trabalho.

Comparando os resultados do último trimestre do ano passado com os do quarto trimestre de 2019, a taxa de desemprego é agora 0,6 pontos percentuais mais baixa, a taxa de subutilização do trabalho caiu de 12,7% para 11,7% e passaram a existir mais 93 mil empregos.

O Eurostat confirmou também nesta terça-feira que as economias da zona euro e UE tiveram em 2021 um crescimento anual de 5,2%, depois de terem contraído 6,8% e 6,4% em 2020.