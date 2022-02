Regresso do desemprego aos níveis pré-crise passa ao lado dos mais jovens

Taxa de desemprego global terminou o ano passado abaixo do nível a que se encontrava antes do início da pandemia. Mas a recuperação não se estende à taxa de desemprego entre os jovens.

Dois anos passados desde o início da pandemia e Portugal chega aos últimos três meses do ano com menos 0,6 pontos percentuais na taxa de desemprego e mais 93 mil pessoas com emprego. São resultados que comprovam o efeito de mitigação que medidas como o layoff simplificado tiveram nos impactos da crise no mercado de trabalho, mas que escondem a existência de perdedores em alguns sectores da sociedade, entre os quais os jovens.