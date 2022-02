Não um anfitrião, mas três anfitriãs: Regina Hall, Amy Schumer e Wanda Sykes devem apresentar Óscares

É o regresso das cerimónias de Óscares com anfitrião — ou, para corrigir a rota à luz de 2022, anfitriãs. As actrizes e comediantes Regina Hall, Amy Schumer e Wanda Sykes vão ser mestres de cerimónia nos 94.ºs Óscares, noticiaram as revistas Variety e Hollywood Reporter, pondo fim a semanas de especulação sobre quem iria retomar as funções de condução de um evento televisivo que tem vindo a perder apelo popular. A Academia de Artes e Ciências Cinematográficas de Hollywood ainda não confirmou, mas os outros nomes que estavam na corrida já terão sido eliminados — por exemplo, o actor Jon Hamm, de Mad Men, foi um dos nomes que chegou a estar em cima da mesa, mas segundo a Variety as negociações caíram por terra no passado fim-de-semana.

Três mulheres, duas delas negras, são as primeiras em 35 anos a apresentar os Óscares em grupo e preencheram um espaço deixado vago nas últimas três edições dos mais mediáticos prémios de cinema do mundo. Faz tudo parte da luta da Academia por se manter televisivamente relevante após anos de quebra significativa de audiências — particularmente abrupta em 2021, quando após um ano de pandemia que abalou não só as idas ao cinema mas as estreias de filmes os Óscares tiveram apenas 10,4 milhões de espectadores nos EUA. Os números globais não são conhecidos, mas a Academia situa-os, em comunicados recentes, nas centenas de milhões de espectadores.

A cerimónia de 2021 teve uma espécie de apresentadora, a actriz Regina King, que lançou a transmissão pontuada por outros convidados, mas não foi pela ausência de um Billy Crystal, de um Bob Hope, de um Chris Rock ou de uma Ellen DeGeneres que foi assim tão mais curta, dinâmica e apelativa para o público. As audiências, na verdade, foram as piores de sempre — desde 1953, mais precisamente, quando os Óscares começaram a ser transmitidos na televisão.

Agora, e segundo noticiou primeiro a revista especializada Variety, secundada pela concorrente Hollywood Reporter, as três comediantes estão na recta final de semanas de reuniões com o produtor da cerimónia, Will Packer (responsável por Viagem de Meninas, de 2017) a tentar estabelecer agora como distribuir os três talentos ao longo da noite, como por exemplo apostando numa estrutura de peça em três actos.

O anúncio oficial deve ser feito pela hora de almoço portuguesa, primeiro no programa matinal da ABC, o canal que transmite os Óscares na madrugada de 28 de Março (hora de Lisboa).

Este ano, O Poder do Cão, Duna, Belfast ou West Side Story estão entre os filmes mais nomeados.