Maurícia hasteia bandeira nas ilhas Chagos e desafia a soberania britânica do arquipélago

Embaixador mauriciano na ONU liderou comitiva que realizou “acto simbólico” em Peros Banhos. Conjunto de ilhas reivindicado pelo país africano pertence ao Território do Oceano Índico Britânico e alberga uma base militar conjunta com os EUA.

A República da Maurícia reivindicou nesta segunda-feira, de forma unilateral, a soberania do arquipélago Chagos, um conjunto de atóis localizado a mais de dois mil quilómetros da costa Oriental do continente africano, que o Reino Unido diz ser parte integrante do Território do Oceano Índico Britânico desde 1968 e onde existe uma importante base militar anglo-americana.