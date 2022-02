Guardiola: “Sporting bateu FC Porto e Benfica. É porque são bons”

Pep Guardiola, treinador do Manchester City, garante estar impressionado com o que viu do Sporting, próximo adversário na Liga dos Campeões. “O Sporting é uma equipa unida. São muito físicos e têm corredores fantásticos. São campeões portugueses, depois de muitos anos. Se bateram o FC Porto e o Benfica, meu amigo… é porque são bons. Passaram uma fase de grupos onde estava o Ajax e o Dortmund, que são equipas com tradição na Champions. Vi alguns jogos e fiquei realmente impressionado”, atirou o espanhol, na antevisão do jogo desta terça-feira (20h, TVI), dos oitavos-de-final da prova.

Guardiola abordou ainda o futebol português em geral, apontando que Portugal tem “um campo de recrutamento incrível”. “Portugal sempre teve uma Liga incrivelmente competitiva. Jogámos o ano passado contra o FC Porto e percebemos como são fortes. Eles têm um campo de recrutamento incrível, sejam jogadores portugueses ou brasileiros. São muito competitivos. Os maiores talentos, após algum tempo, vão sempre para as Ligas espanhola, inglesa, alemã ou francesa”, disse o treinador catalão.

Questionado sobre o lateral espanhol Pedro Porro, que se encontra emprestado pelos citizens ao Sporting, o técnico do City falou abertamente. “Conheço-o perfeitamente, mas temos 250 jogadores emprestados. Não posso falar com todos. Estou contente por estar a jogar bem. Conheço-o, especialmente agora que vi muitos jogos em que ele jogou e noutros não jogou”, afirmou.

Pep Guardiola confirmou ainda que o médio Jack Grealish, lesionado, não estará disponível para a visita aos “leões”, o mesmo sucedendo com o brasileiro Gabriel Jesus e Cole Palmer, ambos com problemas físicos, e Kyle Walker, que cumpre suspensão.