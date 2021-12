UEFA foi ao VAR e repetiu tudo: afinal, Benfica defronta o Ajax e Sporting o Man. City

A UEFA baralhou e voltou a dar. O Benfica, que pensava que ia defrontar o Real Madrid nos oitavos-de-final da Liga dos Campeões, vai, afinal, defrontar o Ajax. Já o Sporting, que “esfregava as mãos” por ter uma Juventus em má forma como adversário, vai, agora, ter pela frente o mais poderoso Manchester City.

Este é desfecho da repetição do sorteio dos “oitavos” da Champions, depois de o Atlético de Madrid ter protestado a legalidade do sorteio inicial, feito ao final da manhã. A UEFA “foi ao VAR”, confirmou o lapso e decidiu repetir todo o procedimento.

Tudo estava pronto para um duelo entre Benfica e Real Madrid, a relembrar os embates da década de 60, e para um Sporting-Juventus no qual os leões poderiam sorrir, por defrontarem uma equipa italiana que não tem sido um “papão” em 2021/22. Mas tudo não passou de um engano – literalmente. Um engano no primeiro sorteio adulterou os emparelhamentos, obrigando a UEFA a repetir todo o procedimento.

Para o Sporting, este segundo sorteio foi parco em fortuna, já que passou de defrontar uma Juventus assim-assim, para ter pela frente um City líder da Liga inglesa, que ultrapassou um grupo com PSG e Leipzig e que procura avidamente um triunfo na Champions, factor que reduzirá, por certo, uma eventual sobranceria nesta fase da prova.

Já o Benfica parece, em tese, ter tido um sorteio mais simpático do que o inicial. O Ajax é poderoso, como mostrou frente ao Sporting na fase de grupos (duas goleadas aos “leões” e seis vitórias em seis jogos), mas é, teoricamente, menos apetrechado individual e colectivamente do que o Real Madrid, em grande forma nesta fase da temporada.

Ainda não há datas definidas, mas já se sabe duas coisas: que as equipas portuguesas jogam a primeira mão em casa, a 15, 16, 22 ou 23 de Fevereiro, e a segunda fora de portas, a 8, 9, 15 ou 16 de Março. Recorde-se que a regra dos golos marcados fora de casa para factor de desempate já não será utilizada nestes “oitavos”.

A repetição do sorteio acabou também com o aguardado Cristiano Ronaldo versus Lionel Messi, depois de Mancheser United e PSG terem sido sorteados juntos. Ronaldo vai, agora, defrontar o Atlético de Madrid, enquanto Messi enfrenta o Real Madrid.

Curiosamente, o Atlético, que se queixou de que deveria ter tido o United como possível adversário no primeiro sorteio, calhou mesmo com os ingleses no segundo. Já o Real Madrid, que não queria a repetição do procedimento (possivelmente, satisfeito com ter calhado com o Benfica), vai, agora, defrontar o... PSG.

Oitavos-de-final

Salzburgo-Bayern de Munique

Sporting-Manchester City

Benfica-Ajax

Chelsea-Lille

Atlético de Madrid-Manchester United

Villarreal-Juventus

Inter de Milão-Liverpool

PSG-Real Madrid