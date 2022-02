Os miúdos da Amazónia

Águas do Pastaza , uma pequena surpresa portuguesa sobre o quotidiano de crianças indígenas no Equador.

Como é que uma viagem para um intercâmbio educativo com uma comunidade indígena equatoriana acaba como um filme português seleccionado para Berlim 2022? Para falar verdade, a própria autora de Águas do Pastaza, Inês T. Alves, também ficou surpreendida. E, contudo, a presença do filme, que se estreia este domingo na secção competitiva paralela Generation, faz todo o sentido: nestes tempos em que tanta atenção se presta à Amazónia, à sobrevivência da sua floresta e das suas comunidades, um filme como este é o melhor “alerta” possível para aquilo que se está a perder. E não só lá.