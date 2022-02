Wordle leva polícia a mulher sequestrada em casa por assaltante

Denyse Holt esteve 21 horas sequestrada em casa por um homem nu que forçou a entrada por uma janela de casa. A falta de uma mensagem com o resultado diário do Wordle foi um dos primeiros sinais de alerta para as filhas.

A polícia norte-americana resgatou esta semana uma mulher de 80 anos a viver sozinha nos subúrbios de Chicago que esteve quase 21 horas sequestrada na própria casa por um um homem nu de 32 anos. O alerta para a situação em que Denyse Holt se encontrava foi dado pela filha, Meredith Holt-Caldwell, que estranhou não ter recebido o resultado diário da mãe no Wordle, o quebra-cabeças digital.

A viver do outro lado dos Estados Unidos, na Califórnia, Meredith estava incomodada com o facto de a mãe não lhe ter enviado pela manhã o resultado que teve no jogo. A sua irmã, também a viver na costa Oeste, em Portland, desconfiou igualmente da falta de respostas da mãe a mensagens, que nem eram lidas. Depois de tentativas de contacto falhadas, que incluíram a ida de um vizinho à porta de casa de Denyse, em Lincolnwood, as irmãs decidiram alertar a polícia de Chicago.

As autoridades encontraram uma janela partida com sangue nos estilhaços, sinais de uma invasão. Ao entrarem na moradia com uma chave do vizinho, encontraram Denyse Holt numa casa de banho na cave, onde tinha sido barricada pelo intruso nu, que a ameaçou com tesouras.

O homem, que já foi detido e acusado de invasão domiciliária com arma perigosa, rapto agravado e agressão, entrou em casa na madrugada de domingo. Denyse acordou por volta da 1h com o intruso, nu e ensanguentado, a olhar para ela.

Em choque, a mulher de 80 anos tentou manter-se calma perante as ameaças de morte, respondendo com serenidade às perguntas do invasor. Depois de um banho que o intruso a obrigou a tomar, Denyse ficou à espera na casa de banho, com frio e sem ter como se secar, com dores e sem medicação à mão.

Apesar de ter pensado em fugir, acabou por manter-se na casa de banho, evitando movimentos que pudessem deixar o sequestrador nervoso.

“Estava só a tentar sobreviver”, disse à WBBM-TV.

O resgate aconteceu por volta das 21h40 de segunda-feira. O homem encontrava-se num quarto do primeiro andar na casa, munido de várias facas, tendo sido detido cerca de cinco horas depois por uma equipa SWAT.