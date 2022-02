Ovos de parasita permitem desvendar um penico dos tempos da Roma Antiga

Nova técnica ajuda a confirmar a função de um vaso de cerâmica com cerca de 1500 anos: era um penico. Investigadores esperam agora usar este método para estudar objectos em museus.

Já se desconfiava que um certo vaso de cerâmica encontrado na Sicília fosse um dos muitos penicos usados nos tempos da Roma Antiga. Agora chegou a confirmação: através de ovos de um parasita deixados nesse objecto há cerca de 1500 anos e que costumam estar misturados com as fezes humanas, conseguiu-se provar que era mesmo um penico. Os resultados desta investigação ao vaso e aos seus ovos foram revelados esta semana na revista científica Journal of Archaeological Science: Reports.