No Zoo de Lisboa, o amor é (uma cria de) macaco

Um pequeno macaco-aranha é o mais recente habitante do Jardim do Zoológico de Lisboa. E é também a estrela do programa preparado para celebrar o Dia dos Namorados. Mas há mais ofertas para apaixonar os visitantes.

É a primeira cria do ano a nascer no parque lisboeta. E não só encarna o amor que qualquer animal bebé consegue despertar como “representa uma espécie [vulnerável] reconhecida pelas constantes demonstrações de afecto entre macho e fêmea”, esclarece o Zoo.

Com um mês de vida e ainda muito dependente, é ao colo da mãe que os visitantes a verão nos próximos dias, como “cabeça de cartaz” de uma programação de São Valentim estendida por um fim-de-semana prolongado.

Foto Jardim Zoológico de Lisboa

Entre 12 e 14 de Fevereiro, antes de conhecerem o pequeno macaco, os namorados podem contar com um brinde logo à entrada: o segundo bilhete de adulto fica a metade do preço normal (promoção válida apenas na compra no local).

Durante o passeio, há outros mimos a acontecer, para os animais e para quem os vê: entre as mais de 300 espécies que ali vivem, algumas serão presenteadas com enriquecimentos ambientais – iguarias colocadas estrategicamente nos habitats – que permitirão ter um vislumbre dos seus comportamentos naturais.

Outra forma de celebrar a data mais amorosa do ano é oferecer à cara-metade um kit de apadrinhamento especialmente composto para a ocasião. Inclui, para além do apoio a um “afilhado”, “a possibilidade de agendar uma visita guiada pelas espécies mais românticas do reino animal” e presenciar rituais “matrimoniais” que vão da “complexa dança dos grous-do-Japão ao dueto digno de profissionais dos gibões”. Pode ser adquirido, até 14 de Fevereiro, através do site do Zoo.

Também online, e até à mesma data, está a decorrer um passatempo que oferece entradas duplas gratuitas a quem souber identificar a espécie referida num enigma. É só participar e apostar que se pode ter sorte simultaneamente ao jogo e ao amor.