Pedro Cabrita Reis no Louvre: “O tema As Três Graças interessa-me como busca, como interrogação artística”

O artista plástico apresenta este fim-de-semana em Paris a sua visão destas figuras da mitologia europeia clássica. É a resposta a um convite do Museu do Louvre: três esculturas em cortiça instaladas no Jardim das Tulherias, a abrir o programa da Temporada Portugal-França.

Com a sua recriação de Eufrosina, Aglaia e Talia, assim dispostas em anfiteatro num dos canteiros do Jardim das Tulherias, em Paris, Pedro Cabrita Reis vai entrar, pela porta do Museu do Louvre, na extensa galeria de artistas que, desde a Antiguidade Clássica e até à idade contemporânea, têm vindo a abordar o tema mitológico As Três Graças.