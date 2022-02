Mestre guitarreiro Gilberto Grácio homenageado por músicos de Lisboa

Guitarristas e outros músicos unem-se no ciclo Guitarras do Grácio, 100 anos a compor para homenagear o mestre construtor de guitarras que nos deixou em 2021.

Apontado como “o mais antigo e conceituado construtor de guitarras” em Portugal, Gilberto Grácio (1936-2021) vai ser homenageado num conjunto de actuações destinadas a manter viva a sua memória e celebrar a sua obra. O ciclo, intitulado Guitarras do Grácio, 100 anos a compor, decorrerá na Livraria Barata, na Avenida de Roma, em Lisboa, e começa já este sábado com actuações de Eduardo Birin (guitarra portuguesa), Armando Figueiredo (viola) e Jorge Carreiro (baixo acústico). A sessão está marcada para as 18h, no piso -1 da livraria.

O ciclo, que segundo os promotores, se realiza em colaboração com a família de Gilberto Grácio, a Câmara Municipal de Lisboa, a Livraria Barata, o realizador Edgar Pêra, a RTP e o grupo Cramol, tem entrada gratuita (mediante marcação) e propõe-se pôr “ao alcance das famílias o contacto com o instrumento, numa renovada perspectiva cultural, que foi a base do seu desenvolvimento e transformação pela família Grácio ao longo de três gerações.”

Entre os artistas já confirmados para este ciclo, estão Eurico Machado, João Filipe, Francisco Gaspar, Luís Guerreiro, Bernardo Saldanha, Matilde Cid, Armando Figueiredo, Jorge Carreiro, Emanuel de Andrade, Alfredo Almeida, Mário Cantinho e Eduardo Birin. A iniciativa, ainda segundo os seus promotores, “visa também promover e alargar a divulgação de um instrumento que tem vindo a circunscrever-se ao entretenimento turístico nos bairros históricos” e, ao longo das sessões haverá três abordagens ao instrumento: “a interpretação de composições tradicionais; o experimentalismo inovador e o acompanhamento de vozes.”

A próxima sessão do ciclo está já marcada para dia 16, no mesmo local, às 19h, com Eurico Machado (guitarra portuguesa), João Filipe (viola) e Francisco Gaspar (baixo acústico).