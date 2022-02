Lançado livro com 115 Raparigas na Ciência que estão sempre a perguntar o porquê das coisas

Carlota Valério gostava de vir a ser cientista para mudar o que acha que está mal no mundo. “Acredito que com a ciência podemos fazer a diferença nas pessoas e no planeta”, diz a aluna de 11 anos do Centro Educativo Alice Nabeiro, em Campo Maior. A sua área de eleição é o ambiente e adora saber mais sobre animais. “Gostava de ser ecologista para ajudar o planeta e para que não haja tanta extinção de animais e plantas. Queria que as pessoas vivessem numa Terra saudável no futuro.” Carlota Valério já está a fazer a sua parte e participa no “Ter ideias para mudar o mundo”, um programa na área do empreendedorismo ambiental, no seu centro educativo, que envolve acções de voluntariado, como a limpeza na barragem do Caia.