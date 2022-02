Morreu o antigo dirigente comunista Jaime Serra

Morreu esta quarta-feira, o antigo dirigente comunista do PCP de 101 anos, Jaime Serra, um dos protagonistas da fuga da fortaleza de Peniche em Janeiro de 1960, com Joaquim Gomes e Álvaro Cunhal. A informação foi divulgada por uma nota do secretariado do comité central do PCP, referindo que o corpo estará em câmara ardente nesta sexta-feira, a partir das 16h, na Casa Mortuária da Igreja S. Francisco de Assis, Av. Afonso III (Alto S. João), e que o funeral se realiza no sábado para o crematório daquele cemitério.