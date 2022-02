Air France com mais EUA: retoma ligações de Paris a Denver e Dallas

A Air France anunciou novo reforço das suas ligações aos Estados Unidos e vai passar a servir 14 destinos até ao Verão.

Entre as novidades da temporada, contam-se a retoma de voos, no Paris Charles de Gaulle, a Dallas (Texas) e Denver (Colorado).

A ligação ao Texas será retomada a partir de 21 de Março com cinco voos semanais. Já a ligação sazonal ao Colorado será realizada a partir de 4 de Maio com três voos semanais.

Entre as novidades norte-americanas da companhia encontra-se ainda a retoma dos voos diários, no final de Março, entre Paris Orly e Nova Iorque JFK, anuncia a empresa em comunicado.

No total, serão 14 os destinos Air France nos EUA no Verão, num total de cerca de 200 voos por semana, “mais 20% do que no Verão de 2019”, sublinha a companhia.

Além destes destinos, voa para Atlanta, Boston, Chicago, Detroit, Houston, Los Angeles, Miami, Nova Iorque-JFK, Seattle, São Francisco e Washington DC.

Actualmente, para entrar nos EUA é necessário estar vacinado e com teste negativo. A página da Embaixada dos EUA em Portugal resume os critérios aqui, a Air France tem um mapa interactivo com as informações.