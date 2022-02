Triângulo de Weimar realiza a primeira cimeira em 11 anos para “evitar a guerra na Europa”

Scholz recebeu Macron e Duda em Berlim para discutir formas de Alemanha, França e Polónia contribuírem com soluções para fazer desescalar a tensão na Europa.

Foi preciso um estado de tensão muito grande na Europa para Alemanha, França e Polónia se recordarem do grupo tripartido que formaram em 1991 e voltarem a convocar uma cimeira de chefes de Estado e de governo 11 anos depois da última vez que se juntaram sob os desígnios do Triângulo de Weimar. O chanceler alemão, Olaf Scholz, explicou o porquê na conferência de imprensa conjunta antes do encontro em Berlim: “O nosso objectivo comum é o de evitar uma guerra” e “manter a paz na Europa através da diplomacia”.