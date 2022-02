A ópera viaja o que deseja

Estreou no São Luiz, em Lisboa, O Homem dos Sonhos, uma ópera de pequena dimensão (para dois cantores e ensemble) co-produzida pela Ópera do Castelo com vários teatros do país.

“Maldita vida!” Assim começa O Homem dos Sonhos, ópera de António Chagas Rosa baseada no conto com o mesmo nome de Mário de Sá-Carneiro. Vida de tédio, “lista de um restaurante onde os pratos são os mesmos”, como escreveu o escritor. Mário de Sá-Carneiro via assim o “lugar-comum da vida” e procurava a fuga em todo o lado – na arte, na viagem, no sonho. “Apenas o que não existe é belo”, escreveu Mário de Sá-Carneiro em O Homem dos Sonhos, uma novela, ou melhor, um “sonho” (como ele lhe começou por chamar) escrito por Mário de Sá-Carneiro em Março de 1913, em Paris. Um escritor que pensou (até ao limite e ao seu suicídio) na possibilidade de uma existência diferente, toda do lado “de lá”.

O Homem dos Sonhos ópera de António Chagas Rosa

a partir de Mário de Sá-Carneiro

direcção artística e interpretação: Catarina Molder

direcção musical: Jan Wierzba

encenação: Miguel Loureiro

Sábado, 5 de Fevereiro, às 20h

Teatro São Luiz, Lisboa

Na ópera O Homem dos Sonhos, a viagem é literária, mas é sobretudo musical. São sete partes (“canções”), que começam em tom jazzístico, como se fosse uma orquestra de bar de há cem anos atrás. No fosso de orquestra esteve uma dezena de músicos do Ensemble mpmp (e o maestro Jan Wierzba), incluindo instrumentos como o acordeão, a tuba ou o saxofone. E estiveram impecáveis na revelação da riqueza harmónica e da orquestração empolgante de António Chagas Rosa. Uma música com grandes qualidades dramáticas, isto é, música que sabe que é para teatro, carregando de ideias e emoções as entrelinhas do texto cantado. A colorida e expressiva escrita orquestral de Chagas Rosa – para nós o mais interessante de toda a ópera – não só foi muito bem entendida pelo Ensemble mpmp, como foi fundamental para levar este libreto “filosófico” a uma outra dimensão.

O Homem dos Sonhos tem uma força especial nas primeiras cenas, em que a música de Chagas Rosa tem uma ironia violenta, quase expressionista, entre valsas invulgares (“eu não sou como os outros”) e idílios tonais manchados de dissonâncias. Mas perde essa força quando à escrita vocal parece faltar inventividade, repetindo maneiras e “pratos da ementa”. Felizmente recuperando-a mais à frente, nas duas últimas cenas.

Claro que os espectadores se fixam, antes de mais, no que acontece no palco e não no fosso. E, nesse sentido, são os cantores as estrelas. Catarina Molder e Christian Luján foram performers incansáveis, cantores hábeis e inteligentes (porque perceberam a música toda e não apenas o seu papel específico) e actores capazes de segurar uma cena díficil. Difícil porque, à primeira vista, pouco acontece entre as duas personagens centrais, o Homem e o Narrador, duas faces de um mesmo pensamento, nesta ópera de idealismos radicais. Só há isto, afinal: alguém que tenta entender o que o outro é.

Tudo se passa num restaurante imaginário onde dois figurantes (também contra-regras) trazem imagens em grandes placas que vão constituindo um cenário fragmentário de alusões. A encenação de Miguel Loureiro tentou resolver a aparente falta de acção com um excesso no palco: os protagonistas têm relações violentas, feitas de atracções e repulsas, agarrando-se e empurrando-se, e até com masturbações explícitas enquanto cantam sobre “espasmos” no sonho erótico final. Neste sentido, tentou dar carne a uma ópera de ideias. Pensámos que ia dar asas a Catarina Molder e pôr o homem dos sonhos a voar. Que ia fazer desaparecer a sombra do irreal. Que dissolveria os personagens na bruma e fizesse até do narrador um sonho, “poeira a ascender quimerizada...” Mas todo o esforço da encenação foi o contrário, pôr carne e sexo no desejo e no sonho, pôr até um chicote na dominação ideal que vinha do texto de Mário de Sá-Carneiro. Opção legítima (e discutível), talvez tentando trazer ao palco o conflito que falta neste libreto idealista.

Uma das “viagens” da novela de Sá-Carneiro é a um mundo perfeito onde os sexos não são só dois (“labirintos de corpos entrelaçados...”). Com personagens não binárias, com vontades de ser “só o que se quer”, e de ser tudo o que se deseja. Um “segredo” de Mário de Sá-Carneiro que parece estar muito actual. “Eu viajo o que desejo”: nesta ópera todo o movimento é de ideias e vontades. Mas tudo o que a música realmente “diz” sobre o desejo e o sonho está, no fim de contas, no original e colorido trabalho orquestral de Chagas Rosa, ecoando as cores da novela de Mário de Sá-Carneiro. “Naquele país onde se respirava música”...