A nossa direita vai eternizar o PS no poder

A continuar assim, a nossa direita não vai regressar ao poder tão cedo e fará do PS o PRI mexicano. Podiam ter aprendido qualquer coisa com os 16 anos de Angela Merkel e a maneira como ela lidou com a sua extrema-direita.

Paulo Rangel tinha sido mais eficaz do que Rui Rio a estabelecer o cordão sanitário com o Chega – mas foi Rui Rio, e não Rangel, que venceu as directas no PSD. Teria Paulo Rangel conseguido evitar a maioria absoluta do PS? Podemos fazer a pergunta, nunca saberemos a resposta. Mas os ziguezagues de Rui Rio relativamente ao Chega – nomeadamente quando se deixou capturar pela agenda de André Ventura no frente-a-frente com o líder do Chega e ainda levou o tema da versão “mitigada” da prisão perpétua inopinadamente para o debate com Catarina Martins – foram uma preciosa ajuda para a obtenção da maioria absoluta do PS. E António Costa percebeu bem que estava ali a fragilidade do líder do PSD e explorou-a até à sua exaustão, do “comigo o senhor não passa”, frase que usou no debate com Ventura, até às múltiplas vezes que glosou a absurda expressão de Rio sobre a “mitigação” da prisão perpétua.

Não é a única explicação para a maioria absoluta do PS – a decapitação de três quartos da bancada do Bloco de Esquerda prova que o eleitorado fã da geringonça não entendeu as razões do chumbo do Orçamento. Mas Rui Rio e os vários dirigentes do PSD tinham razão num ponto: interessava obviamente ao PS falar no Chega. A partir do momento em que Rui Rio, que deu o ámen ao acordo dos Açores, nunca deixou o eleitorado sossegado sobre futuras associações ao Chega, claro que interessava ao PS explorar o risco. Uma grande parte do eleitorado, que até não votaria PS, decidiu votar António Costa para não se ver confrontada com o cenário.

Pelo que se tem visto nos últimos dias, a direita não aprendeu nada com o que se passou a 30 de Janeiro e prepara-se para ser o seguro de vida do PS para os próximos anos – dando-lhe se calhar ainda a vitória nas eleições daqui a quatro anos e meio. Leio o meu amigo (isto não é uma frase feita, eu gosto mesmo dele) João Miguel Tavares no PÚBLICO de ontem e fico de boca aberta. Ele compara o incomparável (a amizade de Edite Estrela com Sócrates às ideias racistas do Chega) e acha que, ao contrário do que fez Angela Merkel em relação à AfD, devemos tratar muito bem o partido anti-ciganos de Ventura em nome de uma “tradição parlamentar”. Ou seja, os deputados devem votar em Diogo Pacheco de Amorim, o candidato de Ventura a vice-presidente da Assembleia, mais um cargo do tal “sistema”. Mas um interessante exemplo de como a nossa direita deseja manter-se na oposição nos próximos anos, é este edificante tweet de André Azevedo Alves, professor universitário e colunista do Observador: “Ferro Rodrigues foi presidente da Assembleia da República e o comunista António Filipe e o bloquista José Manuel Pureza foram vice-presidentes. Edite Estrela poderá ser a próxima segunda figura do Estado. E as indignações focam-se em Diogo Pacheco de Amorim”.

