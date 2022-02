Lítio tem efeito económico “residual” e ameaça turismo nas zonas das minas

Com a conclusão da avaliação ambiental às áreas com potencial de existência de lítio, o Governo anunciou que vai avançar com o concurso para a prospecção e pesquisa deste metal em seis áreas. Isto apesar de a Direcção-Geral de Energia e Geologia (DGEG) reconhecer que as actividades de prospecção acarretam riscos, incluindo possíveis “efeitos nefastos” sobre a fauna e a flora das áreas em causa. E poderá nem haver um benefício económico a compensar o impacto ambiental: os efeitos positivos sobre as economias dos municípios abrangidos serão apenas “residuais” e poderão mesmo ser negativos, tendo em conta o impacto sobre o turismo destas regiões.