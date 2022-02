Linha de apoio para moratórias de empresas com utilização de apenas 4%

Nos primeiros três meses da Linha de Apoio à Recuperação Económica – Retomar, destinada a facilitar a reestruturação de empréstimos que beneficiaram de moratória, as empresas apenas utilizaram 4% do total de mil milhões disponibilizados.

Ou seja, só 40 milhões foram usados pelas empresas que se situavam nos sectores mais prejudicados pela pandemia de covid-19 na renegociação de empréstimos e de um apoio suplementar à tesouraria, avançou ao PÚBLICO o Banco Português do Fomento (BPF).

De acordo com a instituição financeira que gere a Linha Retomar, a reduzida utilização “é um sinal de que a maioria das empresas portuguesas nos sectores mais afectados pela crise não sentiu a necessidade de recorrer a este programa após o fim das suas moratórias de crédito, pois está a conseguir cumprir as suas obrigações com os credores, ou está a encontrar soluções alternativas que consideraram mais vantajosas”.

Uma opinião diferente têm muitas empresas e as próprias instituições bancárias, que logo no seu lançamento apontaram vários problemas às condições de acesso à linha.