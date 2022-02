IPO do Porto já usou inovadora imunoterapia para tratar 33 doentes com linfoma

Equipa do IPO convidada a participar num ensaio clínico internacional com uma imunoterapia de células CAR-T para tratar mielomas, mas está há sete meses à espera da aprovação das autoridades de saúde.

Desde Maio de 2019, o Instituto Português de Oncologia (IPO) do Porto já tratou 33 doentes com linfomas recorrendo a uma inovadora imunoterapia com células geneticamente modificadas (chamadas células CAR-T) para tratamento de cancro. Destes 33 doentes, oito morreram, e 15 mantém-se até ao momento sem sinais do cancro. Agora, o instituto aguarda há sete meses as autorizações necessárias em Portugal para participar num ensaio clínico internacional que vai testar esta terapêutica em doentes com mieloma, de forma gratuita. Se a “luz verde” demorar muito, o IPO pode perder a oportunidade.