Aos 8 anos, Dillon pôs o seu manuscrito numa prateleira da biblioteca e tem uma longa lista de espera para o ler

Dillon Helbig tem 8 anos, está no 2.º ano, numa escola em Idaho, EUA, e escreveu sobre uma aventura de Natal nas páginas de um caderno de capa vermelha, que ilustrou com lápis de cor. Quando, em meados de Dezembro, terminou a sua história, decidiu partilhá-la com outras pessoas. Por isso, elaborou um plano e esperou o momento certo para o pôr em prática.