Groundhog Day: a marmota do tempo viu na sua sombra mais seis semanas de Inverno

Nos EUA, o Dia da Marmota ultrapassa a ficção dos ecrãs, mas em Portugal é capaz de ser mais lembrado por causa desse clássico moderno que é o filme Groundhog Day. Nele, Bill Murray era um repórter da tv obrigado, sem vontade nenhuma, a noticiar essa curiosa tradição. E que, por manhas do destino, dá por si a viver o mesmo dia uma e outra vez — daí a opção de, em Portugal, traduzir o título para O Feitiço do Tempo.

Esse dia em repetição contínua é precisamente o 2 de Fevereiro, o grande Dia da Marmota nos EUA, tradição da Pensilvânia que é acompanhada em directo por todo o país. E é realmente curiosa na sua simplicidade: 1) esperar a marmota sair da sua casa, 2) caso ela veja a sua sombra (sinal de dia claro) e voltar para dentro, conclui-se que são mais seis semanas de Inverno (2b: caso não veja a sombra, a Primavera está para chegar). A coisa é simples, mas a cerimónia é oficial, com pompa e circunstância, além de guardiães e apresentadores que regem aristocraticamente todo o evento, sempre com muito público (tirando 2021, por razões óbvias) e final festivo e pirotécnico.

Agora, será que acerta sempre? Nem por isso. No ano passado, a marmota da Pensilvânia que todos espiam, Punxsutawney Phil, que vive precisamente nessa cidadezinha com o belo nome de Punxsutawney, também previu mais Inverno. A CNN contrastou a previsão com os factos de autoridades meteorológicas e a prova dos factos deu como resultado "mais ou menos". Este 'nim' é porque o Fevereiro dos EUA em 2021 continuou realmente com temperaturas muito invernosas depois da marmota voltar ao seu buraco, mas Março seguiu logo com temperaturas muito acima da média habitual para este mês. "50/50 para Phil", comentou (a sério) à CNN um responsável dos National Centers for Environmental Information. Mais: "Phil acertou 40% das suas previsões nos últimos dez anos", informa aquele organismo.

Aqui chegados, vale a pena parar para pensar e lançar a questão, e repetir esse momento as vezes que se quiser: por que razão jornais e outros media de referência se dão ao trabalho de contrastar as previsões de uma marmota com dados de cientistas? Boa pergunta. Mas o certo é que tanto a CNN como outros milhares de media pelos EUA e pelo mundo, como o jornalista que escreve este artigo ou o fotógrafo que captou estas belas imagens (e até o próprio leitor que chegou a estas linhas) algo de fascinante verão nesta tradição que se repete ano após ano. Com sorte, no próximo ano cá estaremos todos para repetir este momento.