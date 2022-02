A Feira do Queijo Serra da Estrela volta em Abril

Há mais de quatro décadas que é uma tradição de Seia e, após se ter mudado para a Internet em 2021, voltará a realizar-se em formato presencial este ano. Mas não nas datas previstas. Inicialmente marcada para finais de Fevereiro, a Feira do Queijo Serra da Estrela foi adiada para Abril “em virtude da incerteza das regras de gestão da pandemia”, segundo anunciou a autarquia.

“Analisadas as contrapartidas financeiras, sociais e económicas, face à evolução da situação pandémica e as contingências de segurança que teriam de ser implementadas”, adianta-se em comunicado após uma reunião com os produtores e associações, “foi entendimento geral não estarem reunidas as condições favoráveis para a realização da feira, na data tradicional”.

Centrada no Queijo Serra da Estrela DOP, o certame engloba outros produtos endógenos, casos dos enchidos serranos, pão, mel e vinho. Mas esta “festa” não passa apenas pela venda de produtos. “Um evento desta natureza requer proximidade e contacto entre pessoas”, sublinha a organização em comunicado. “Embora a feira pudesse renovar o formato digital do ano transacto, o conhecimento que temos hoje e os inputs que os próprios produtores nos fazem chegar, consideramos fundamental que a feira aconteça nos moldes habituais”, comenta o presidente da câmara, Luciano Ribeiro.

O certame incluirá a mostra de artesanato e animação, incluindo-se no programa “demonstrações ao vivo da feitura do queijo, enchido, confecção de pratos típicos, ordenha da ovelha”.