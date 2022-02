Conta da TAP no Twitter alvo de ataque informático

Conta da companhia aérea portuguesa foi pirateada esta terça-feira. Ataque de hackers semelhante ao ocorrido no Bloco de Esquerda na semana passada.

A conta de Twitter da TAP foi pirateada esta terça-feira. A página da companhia aérea portuguesa fez uma série de publicações com a palavra “awesome”, algo que chamou a atenção de vários utilizadores da plataforma. Estas publicações continuam acessíveis ao público, com o perfil da TAP a não ter foto e estar com o nome “.” na página oficial desta plataforma, à semelhança de ataques que ocorreram a outras contas nos últimos dias.

Contactada pelo PÚBLICO, fonte oficial da TAP não quis, para já, comentar o incidente, remetendo esclarecimentos para mais tarde. Esta falha não se estende, contudo, ao site oficial da empresa, que continua a funcionar normalmente.

Foto Publicações na conta de Twitter da TAP

Este ataque é semelhante ao que aconteceu ao Bloco de Esquerda durante a campanha eleitoral. Já na recta final, e a poucos dias das eleições legislativas, piratas informáticos assumiram controlo da página do partido no Twitter, mudando nome, fotografia e fazendo publicações apenas com a palavra “awesome”, tal como acontece esta terça-feira na conta da TAP.

A certa altura, o nome da página dos bloquistas foi trocado para “Elon Musk”, depois de Mariana Mortágua ter usado o nome do criador da Tesla como arma de arremesso contra a Iniciativa Liberal.