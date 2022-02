Estão abertas as candidaturas ao Prémio Arquivo.pt 2022

Trabalhos propostos devem mostrar a utilidade do Arquivo.pt, um serviço que preserva milhões de páginas recolhidas da Internet desde 1996. No total, são atribuídos 15 mil euros em prémios.

As candidaturas ao Prémio Arquivo.pt 2022 já estão abertas. As propostas podem ser enviadas até às 13h (hora de Lisboa) de 4 de Maio e devem mostrar a utilidade e importância do serviço Arquivo.pt, que preserva milhões de páginas recolhidas da Internet desde 1996 e disponibiliza um serviço público de pesquisa sobre esta informação histórica. Este concurso atribui, no total, 15 mil euros em prémios.

Os trabalhos a concurso podem incluir qualquer tema desde que a fonte de informação principal seja o Arquivo.pt, uma infra-estrutura de investigação gerida pela Fundação para a Ciência e a Tecnologia (FCT) através da sua unidade da Fundação para a Computação Científica Nacional (FCCN).

“As candidaturas deverão demonstrar claramente a utilidade e cariz único do Arquivo.pt para o trabalho proposto e o impacto do trabalho na sociedade ou comunidade a que se destina”, lê-se nas indicações sobre o concurso, que está aberto a todos os interessados a nível individual ou em grupo. Num comunicado da FCT, acrescenta-se que “o objectivo do concurso passa por fomentar aplicações práticas ou estudos completos de investigação baseados na informação acessível através do Arquivo.pt”.

As candidaturas devem ser submetidas em português através de um formulário e incluir uma descrição do trabalho e um vídeo que mostre o trabalho realizado com o máximo de três minutos. Os trabalhos podem abordar qualquer área desde a história, a sociologia, passando pela comunicação e indo até à saúde, informática e educação.

O primeiro prémio tem o valor de dez mil euros, o segundo de 3000 euros e o terceiro de 2000 euros. O PÚBLICO é parceiro de comunicação do concurso e atribuirá também uma menção honrosa a um dos trabalhos que se tenha focado no arquivo da web do Público online.

O júri desta edição é composto por Gustavo Cardoso (professor de ciências da comunicação no Iscte – Instituto Universitário de Lisboa), João Palmeiro (presidente da API – Associação Portuguesa de Imprensa), Sara Carrasqueiro (membro do conselho directivo da Agência para a Modernização Administrativa) e Teresa Firmino (editora da secção de Ciência do PÚBLICO).

Prevê-se que a entrega dos prémios aconteça durante o Encontro Ciência 2022, em data a anunciar. Este concurso já está na sua 5.ª edição e conta com o alto patrocínio do Presidente da República Portuguesa.

“Temos tido candidaturas com cada vez melhor qualidade”, afirma no comunicado Daniel Gomes, gestor do Arquivo.pt, referindo também que esta iniciativa tem “feito crescer o valor do Arquivo.pt”. Desde 2018, este prémio já distinguiu 15 trabalhos de diferentes áreas, num total de 60 mil euros. Alguns exemplos desses trabalhos são um serviço online que usa notícias publicadas para fazer uma narrativa temporal sobre qualquer tema, uma aplicação que simula o Parlamento português, um website que permite identificar relações entre várias entidades e uma plataforma que mapeia a representação de grupos minoritários no panorama mediático português.