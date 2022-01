Lei do enriquecimento injustificado é inconstitucional. Serve para épater les bourgeois

Operação Marquês, Face Oculta, Operação Fizz, caso EDP, e-Toupeira – não há quase megaprocesso em que o advogado Rui Patrício, com 50 anos, não tenha defendido arguidos. Fez parte do Conselho de Prevenção da Corrupção, do Conselho Superior da Magistratura e é actualmente um dos coordenadores do Barómetro das Estratégias Nacionais Anticorrupção, projecto do Observatório Permanente da Justiça do Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra.