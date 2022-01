Ex-presidente da Câmara de Pedrógão Grande condenado a sete anos de prisão

O Tribunal de Leiria decidiu, esta segunda-feira, condenar o ex-presidente da Câmara de Pedrógão Grande Valdemar Alves e o antigo vereador Bruno Gomes a sete anos e seis anos de pisão respectivamente.

Valdemar Alves foi condenado por um total de 26 crimes: 13 de prevaricação de titular de cargo político e outros 13 de burla qualificada, alguns dos quais na forma tentada.

O processo diz respeito a alegadas irregularidades na reconstrução de habitações na sequência dos incêndios de Junho de 2017.

Valdemar Alves e Bruno Gomes vinham pronunciados pelo Ministério Público (MP) por 20 crimes de prevaricação de titular de cargo político, 20 crimes de falsificação de documento e 20 crimes de burla qualificada, os mesmos do despacho de acusação, no processo sobre alegadas irregularidades.

Segundo a Juíza Cristiana Almeida os arguidos agiram com dolo, prejudicando outras pessoas que precisavam efectivamente da ajuda para reconstruir as suas habitações.

Nas alegações finais, a procuradora do MP, Catarina Lopes, tinha pedido a condenação a prisão efectiva para ambos, tendo em conta a “quantidade de crimes, a gravidade, as molduras abstractas, a reiteração”.

Valdemar Alves e Bruno Gomes, segundo a procuradora, “promoveram a reabilitação de casas que estavam identificadas pela Câmara como segundas habitações ou habitações não permanentes”.

“Ambos sabiam que os requerimentos para apoio pelo fundo seriam rejeitados pela Comissão Técnica e pelo Conselho de Gestão [do Revita] se deles constasse que antes dos incêndios eram casas em ruínas, devolutas ou habitações não permanentes”, sublinhou.

Para a procuradora os antigos autarcas de Pedrógão Grande “actuaram em conluio e comunhão de esforços e de vontades”, não respeitando as normas legais com intenção de beneficiar os outros arguidos, alguns dos quais seus amigos pessoais.

Segundo a procuradora, com esta actuação “prejudicavam os municípios de Castanheira de Pêra e de Figueiró dos Vinhos”, também fortemente fustigados pelos incêndios de 2017, e “outras famílias que precisavam, essas sim, de apoio realmente”, classificando esta consequência como “o mais chocante da actuação dos arguidos”.

Para o MP não há sombra de dúvidas que Valdemar Alves e Bruno Gomes “sabiam que desta forma iriam obter benefício, não a nível económico, mas a nível político”, no âmbito do “prestígio político que, com este feito, a reconstrução da quase totalidade das casas”, poderiam aceder a outros cargos.

Neste processo foram ainda acusadas mais 26 pessoas. Para estes arguidos, o MP defendeu que deviam “ser condenados em penas de prisão suspensas”, pedindo “condições de suspensão efectivas e eficazes, que passem por devolver tudo aquilo que receberam, aqueles que ainda não o fizeram”.

A procuradora disse que agiram com dolo e prestaram falsas declarações. Segundo a magistrada, usaram “vários estratagemas”, como a alteração da morada fiscal, a renovação do cartão do cidadão ou pedidos de atestados de residência falsos, “com intenção de induzirem em erro as entidades”.

Os incêndios de 2017 provocaram 66 mortos e 253 feridos e destruíram cerca de 500 casas, 261 das quais habitações permanentes, e 50 empresas.